Trabzon'un her ilçesi ayrı bir tarihe tanıklık ediyor

- Trabzon'un her ilçesi ayrı bir tarihe tanıklık ediyor Önce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surları sonra Düzköy ilçesi Koskarlı Mağarası'nda 13 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve obsidyenler ardından şimdi de Maçka ilçesinde Demir Çağı'na...

- Trabzon'un her ilçesi ayrı bir tarihe tanıklık ediyor

Önce Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surları sonra Düzköy ilçesi Koskarlı Mağarası'nda 13 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve obsidyenler ardından şimdi de Maçka ilçesinde Demir Çağı'na ait koloni kentinin izlerini bulundu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Serkan Demirel:

"Maçka'da demir çağı olduğunu düşündüğümüz hatta erken demir çağına tarihlendirilebilecek bazı alanlar tespit ettik"

TRABZON - Trabzon'da son dönemde yapılan tarihi araştırmalar ve kazılar şehrin hemen hemen bir çok noktasında farklı dönemlere ait tarihi kalıntıların ortaya çıkmasını sağladı. Son olarak geçtiğimiz ay Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir otopark inşaatı sırasında Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait şehrin ilk surları ortaya çıkarken, ardından geçtiğimiz hafta ise Düzköy ilçesi Koskarlı Mağarası'nda bir süredir yapılan araştırmalarda 13 bin yıl öncesine ait çakmak taşı ve obsidyenler tespit edildi. Son olarak ise Maçka ilçesinde Demir Çağı'na ait koloni kentinin izlerini bulundu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin Trabzon'un tarihine ışık tutmak için yaptıkları çalışmalar sürüyor. 2018 yılında başlatılan yüzey araştırma projesi kapsamında Maçka ilçesinde yapılan çalışmada Horhor tepesinde duvar sıraları bulundu. İlçedeki Galyan ve Altındere Vadileri arasında bulunan yapıda demir çağına tarihlendirilen duvar sıralarının 98 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde ve yer yer 4 metrelik yüksekliğe kadar çıkabildiği tespit edilirken, akademisyenler bu duvarın bir yerleşim alanıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. M.Ö. 7. ve 8. yüzyıl arasında yapıldığı düşünülen yapı ile ilgili çalışmalarını genişleten akademisyenler Trabzon'da bir koloni kentinin olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Serkan Demirel, ilçede erken demir çağına tarihlendirilebilecek bazı alanlar tespit ettiklerini söyledi. Demirel "Trabzon yüzey araştırma ekibi olarak çalışmamızı 2 yıldır sürdürüyoruz. Araştırmanın amacı Trabzon'da klasik dönem öncesini bulabilmek, tarihlendirebilecek alanlar bulabilmek. Bu konuda Maçka'da iki yıldır yoğunlaşmış durumdayız. Maçka'da Galyan Vadisi ile Altındere Vadisi arasında bulunan sırt üzerinde muhtemelen birkaç noktada klasik dönem öncesi olabilecek demir çağı olduğunu düşündüğümüz hatta erken demir çağına tarihlendirilebilecek bazı alanlar tespit ettik. Bu ne almama geliyor? Trabzon'da M.Ö. kimilerine 8. yüzyıl, kimilerine göre 7. yüzyıl da başlayan kolonizasyon var. Bir koloni kenti olarak kuruluyor Trabzon. Aslında bu dönemde bölgede yaşayan yerli halklar varmış. Bu halkları biz eski yazılı metinlerden biliyoruz Yunanca ve Latince metinlerde. Bu yerel halklardan bahsediyor" dedi.

"Bu duvarın muhtemel bir yerleşim alanıyla ilişkili olabileceğini düşünüyoruz"

Horhor tepesinde bulunan duvar sırtıyla ilgili mimari çiziminde yapıldığını kaydeden Demirel, "Maçka'da tespit etmiş olduğumuz bu alanlar muhtemelen bu yerel topluluklarla ilişkilendirilebilecek alanlardır. Bu sırt üzerinde toplam üç nokta dikkatimizi çekiyor. Bunlar içerisinde özellikle de Horhor tepe ve bu tepe üzerinde bulunan duvar önemli. Horhor tepe üzerinde yaklaşık 98 metre uzunluğunda 2 veya 3 metre genişliğinde yer yer 4 metrelik yüksekliğe kadar çıkabilen bir duvar bulunuyor. Bu duvarın muhtemel bir yerleşim alanıyla ilişkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu duvarın mimari çizimi de yapıldı. Ekibimizden Dr. Sinan Kılıç bu alanın çizimini yaptı. Şu an alan üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu yerel topluluklardan herhangi birisiyle ilişkilendirilebilir. Yerel topluluklar Trabzon haritasının geneline yayılmış durumda. Hangi halk hangi bölgede yaşıyor bunlar tartışmalı konulardır. Bu Yunanca ve Latince metinlerde bu halklarla ilgili verilen bilgilerle bu sırt üzerinde bulduğumuz bu alanlar özellikle de Horhor tepe üzerindeki duvar birbiriyle paralellik gösteriyor. Bu açıdan eşleştirilebilir. Çalışmalar henüz devam ediyor 2 yıldır arazide çalışıyoruz. Muhtemelen önümüzdeki 3-4 yıl daha bu çalışmalar devam edecektir. Bu çalışmaların sonucunda daha net konuşmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE