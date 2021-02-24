Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cora, mesajında, Trabzon'un, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in şehzadelik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Trabzon'un geçmişinin milattan önceki dönemlere dayandığını ve Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Cora, "Trabzon, İstanbul dışında iki imparatorluk kültürünün yaşandığı tek şehirdir. Anadolu'nun en özel ve en önemli şehirlerinden birisidir. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcının üzerinde bulunan hamsi motifi, cihan sultanın bu şehre olan muhabbetinin en önemli göstergelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda yedi düvele karşı savaştığını, işgal edilen yerlerden birinin de Trabzon olduğunu dile getiren Cora, şunları kaydetti:

"18 Nisan 1916 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon'da, 24 Şubat 1918'e kadar yaklaşık iki yıl milis güçlerimiz tarafından Ruslara karşı büyük bir mücadele ortaya koyulmuştur. Ecdadımız bu iki yıllık süre içerisinde çok ağır bedeller ödemiş, ihaneti görmüş ancak asla boyun eğmemiştir. O günler, milletimizin yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle topyekün bir mücadele ettiği günlerdi. Tüm yokluklar içerisinde barutun kanla, kanın canla, canın vatanla, namus ve bayrak uğruna destanlaştığı günlerdi. O gün, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, esaret altında yaşamaktansa 'vatan sağ olsun' deyip şehit olmayı en yüce mertebe sayan bu aziz milletin evlatlarının verdiği kurtuluş mücadelesi, her türlü takdirin üzerindedir. Bu topraklar için mücadele eden şehitlerimizi ne yere ne göğe sığdırabiliriz."

Cora, o dönemde savaşamayacak durumda olan yaklaşık 350 bin Trabzonlunun muhacirliğe mecbur bırakıldığını, türlü eziyetlerin, sıkıntıların, acıların ve yokluğun en büyüğünü yaşadığını, açlık ve sefaletle mücadele etmek zorunda bırakıldıklarını belirterek, "Bunca yaşanan sıkıntıların, çekilen cefaların ardından her yanı şehit kanıyla sulanmış bu toprakları her türlü dahili ve harici bedhahlara karşı müdafaa etmek, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak, birbirini sevmek, aynı ülkede aynı ilkelerle, aynı ülkü birliğine sahip bir millet olmak temel arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayan Cora, kurtuluş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay