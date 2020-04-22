Trabzon Teknokent, ürettiği yüz koruyucu siperlikleri sağlık çalışanlarına bağışladı Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz, ürettikleri 1800 yüz koruyucu siperliği, kentte hizmet veren hastanelere ulaştırdıklarını bildirdi.

Trabzon Teknokent Genel Müdürü Ömer Kurnaz, ürettikleri 1800 yüz koruyucu siperliği, kentte hizmet veren hastanelere ulaştırdıklarını bildirdi.

Kurnaz, yaptığı yazılı açıklamada, küresel mücadele edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en ağır sorumluluğun sağlık çalışanlarında olduğunu ve yapılan bu fedakarlığı çok önemsediklerini belirtti.

Trabzon Teknokent olarak sürecin başından bu yana çalışmalara başladıklarını kaydeden Kurnaz, "Bölgemizdeki mevcut firmalarımızın altyapısını kullanarak 3D yazıcılarda yüz koruyucu siperlik üretmeye başladık. Ürettiğimiz bu siperlikleri ihtiyaç duyulan sağlık kurumlarına ileterek küçük de olsa destek olmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Kurnaz, bu tip yazıcıların seri üretime uygun olmaması nedeniyle farklı çözüm arayışlarına gittiklerine işaret ederek, Samsun Teknopark ile yaptıkları iş birliği sonucunda yüz koruyucu siperliklerin plastik kısımlarının üretiminde büyük hız kazanıldığını vurguladı.

Yapılan iş birliği ve dayanışma sonucunda artık çok sayıda yüz koruyucu siperlik üretildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti:

"Sürecin başında onlar ile ifade ettiğimiz koruyucu siperlik dağıtım sayımız, yapılan iş birliği ve dayanışmayla binler ile ifade edilir seviyeye ulaşmıştır. Şu andaki hedefimiz 8 bin siperliğini sağlık çalışanlarımıza ulaştırabilmektir. Bugün itibarıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne 1000, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 500, Araklı Devlet Hastanesi'ne 300 olmak üzere 1800 yüz koruyucu siperlik teslim edilmiştir. Hazırlanmakta olan diğer yüz siperlikleri de en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde bölgemizdeki sağlık çalışanlarımıza ulaştırılacaktır."

Kaynak: AA