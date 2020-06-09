TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret
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TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaretTRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları sürüyor.

09.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:54

Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

TRABZON'un Maçka ilçesinde, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nda, restorasyon çalışmaları sürüyor. Endüstriyel dağcıların yer aldığı ekibin, çelik ağ örme çalışmalarını sürdürdüğü manastır, normalleşme kapsamında sınırlı bölgeleri ziyaret ediliyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapılan 10'arlı gruplarla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadar olan ilk kısmı, 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldı. 1 ay boyunca ilk etabı ziyaretçilere açık kalan manastır yeniden kapatılarak, ikinci etap çalışmaya başladı. Manastırın bu yıl mayıs ayında ziyarete açılacağı duyuruldu. Ancak restorasyon koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine tamamlanamadı. Çalışmalara Nisan ayında ara verildi. Sümela Manastırı'nda ara verilen restorasyon çalışmalarına mayıs ayında yeniden başlandı. Manastırda endüstriyel dağcılar, kaya düşmesine karşı yamaçları çelik ağlarla örüyor. Restorasyon ekibi de iç alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

2 NOKTADA ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 Mart'ta ziyaret girişine kapatılan Sümela Manastırı, normalleşme kapsamında yeniden ziyaretçilere açıldı. Manastıra gelenler artık sosyal mesafe kuralına göre ağırlanıyor. Girişte ateşleri ölçülecek ziyaretçiler, maskesiz içeri alınmıyor. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, 2 kontrol noktasında ateş ölçümü uygulanan ziyaretçilerini 10'arlı gruplarla ağırlıyor. PANDEMİ KURALLARI GEREĞİ ZİYARET

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, çalışmaların sürdüğü manastırı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlı olarak ziyaret edildiğini belirterek, "Manastırda hızlı bir şekilde kaya ve taş düşmesini engelleme çalışmaları devam ediyor. Malum aynı zamanda da içeride restorasyon çalışmaları da başladı. Bu yıl planlanan konjonktürde insanlar yine burayı ziyaret edebilecek. Geçen yıldan farklı seyir teraslarında sadece geçen yıl gelebiliyorlardı. Yalnız bir fark olacak; ziyaretçiler; gruplar halinde ancak hem sosyal mesafe hem pandemi kuralları gereği 10'arlı gruplar halinde bu ziyaretleri gerçekleştirebilecekler. Belki de dezavantaj olarak düşündüğümüzde ziyaret süresi fazla olacağından fazlaca ziyaretçi alınamayacak. Ama geçen yıldan farklı olarak kaya kilisesinin içine kadar en çok şikayet edilen 'geliyoruz, ama içerisine giremeden geri dönüyoruz' şikayetinden de bir nebze olsun vazgeçilmiş olunacak. Bu sene ama inşallah hızla çalışmalar devam ettiğinde ziyaretin sonunda doğru bu sıkıntıdan da kurtarmış olacağız" dedi.

'MASKE VE ATEŞ KONTROLÜ YAPILIYOR'

Sümela Manastırı gişe sorumlusu Songül Kara, ziyaretçilere ateş ölçümünü yaptıklarını ve maskesiz içeri alım yapmadıklarını söyleyerek "İlk giriş gişesi aşağıda bulunuyor. Burada maske kontrolü ve ataş kontrolleri sağlanıyor. Sümela girişine geldiklerinde de burada tekrar ateş kontrolü yapılıyor. Dezenfektan kullanımı ve maske kontrolleri sağlanan ziyaretçileri kabul ediyoruzö diye konuştu.

'GELMİŞKEN GÖRELİM DEDİK'

Manastırı, kurallara uygun şekilde ziyaret ettiğini anlatan Ferhat Yegin de, 'Tekirdağ'dan memleketimiz Gümüşhane'ye tatil için geldik. Çocuklarım Sümela Manastırını hep televizyondan görüyordu. Gelmişken ziyaret etmek istedik. Tadilat nedeniyle manastırı gezemedik. İnşallah bir daha geldiğimizde tadilat tamamlanmış olurö şeklinde konuştu.

'İLK KEZ GELDİM'

Sümela Manastırı'nı ilk kez yakından gördüğünü dile getiren Furkan Yegin ise "Sümela Manastırı'na ilk kez geldim. Böyle bir çalışma olduğunu bilmiyordum. Ama yinede ziyaret etmiş olduk. Çalışmaların bittiği zaman tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

TRABZON Sümela'ya maske ve sosyal mesafeli ziyaret

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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