Trabzon Sümela Manastırı'nda Teleferik Heyecanı

Türkiye'NİN önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı'nda, 4 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, manastıra inşa edilmesi planlanan teleferik projesinin de 19 Şubat'ta ihaleye çıkacağı, yapım çalışmalarına ise Mart ayında başlanacağı belirtildi. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, 2.5 kilometre uzunluğunda, 3 istasyondan oluşacak teleferik projesiyle, tarihi manastırdaki turist sayında da artış yaşanacağını söyledi. Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin akın ettiği Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiplerce 4 yıldır sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda 4 bin tonu aşkın kaya temizliği gerçekleştirdi. Restore çalışmalarına son şekli verilirken, tarihi manastırın 2019 yılı içerisinde ziyaret edilebileceği belirtildi.

TELEFERİĞİN İHALE TARİHİ BELİRLENDİ

Seyir terası yapılarak ziyaretçilerin farklı açıdan görebildiği manastır çevresinde yapılması planlanan teleferik projesi için de resmi adım atıldı. Manastırın bulunduğu alana yapılacak 2.5 kilometre uzunluğundaki teleferik projesinin 19 Şubat'ta ihaleye açılacağı belirtildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 3 istasyondan oluşacak projenin, 19 Şubat'ta ihale edileceği, ardından da yapım ve inşa çalışmalarına ise Mart ayında başlanacağını duyurdu. Yılda yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği tarihi manastır bölgesine kurulacak teleferik projesiyle, yerli ve yabancı ziyaretçilerin manastıra daha rahat, konforlu ve doğal manzaranın keyfini sürüp ulaşabilmesi hedeflenecek.

'2 MİLYON ZİYARETÇİYE ULAŞACAĞIZ?

Projenin heyecan verici olduğunu kaydeden Maçka Belediye Başkanı Koray Koçan, teleferik projesiyle Sümela Manastırı'ndaki ziyaretçi sayında ciddi oranda artış yaşanacağına dikkat çekti. Koçhan, 'Şubat ayı içerisinde teleferik ihalesi yapılacak. Teleferik projesi, Sümela Manastırı'ndaki trafik sıkışıklığına da çözüm olacak. 3 istasyondan oluşacak, bir tanesi kapı girişinde, diğeri sosyal tesislerin bulunduğu alanda, en sonuncusu da gözetleme alanında olacak. Sümela Manastırı'na yapılacak teleferik, en çok ziyaretçi çeken projelerden birisi olacak. Çünkü bu teleferiğe binecek insanlar, sadece manastırı, hem karşıdan seyir halinde, hem de Altındere Vadisi'ndeki şelale, orman, dere ve milli parkın içindeki güzellikleri de görmüş olacak. Sadece teleferiğe binmek için birçok turistin geleceğine inanıyorum. En son manastırı, turizme 700 bin turist ile kapatmıştık. Teleferikle birlikte bu rakamı çok rahat ikiye katlayacağımıza inanıyorum. Bir buçuk, 2 milyon gibi bir ziyaretçi sayısına ulaşacağızö dedi.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Kaynak: DHA