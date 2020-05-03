TRABZON Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor
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TRABZON Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor

TRABZON Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor
03.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:09

Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyorTRABZON'un Düzköy ilçesinde, 3 mahalleye su taşıyacak isale hattı şantiyesine silahlı saldırı düzenleyip, iş makinelerine zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, 3 mahalleye su taşıyacak isale hattı şantiyesine silahlı saldırı düzenleyip, iş makinelerine zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İlçenin, Aykut-Demirkapı-Gökçeler Mahallesi içme suyu isale hattı inşaatına 14 Nisan gecesi kimliği belirsiz grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) taşeron firması olarak çalışan şirketin kamyon ve ekskavatörü kurşunlanıp, kaynak makinesi inşaat alanı yakınındaki dereye atıldı. İşçilerin araç, yakıt ve eşyalarının da çalındığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Ekipler, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı incelemelerini sürdürüyor.

'MAKİNELERİMİZ KURŞUNLANDI'

Taşeron şirketinin sahibi Zafer Tekin Aydın, saldırı olayı yaşanmadan birkaç ay önce Aykut ve Gökçeler mahallelerinden bazı kişilerin, çalışma yapılan bölgenin kendilerine ait olduğu iddiasıyla çalışanları tehdit ettiklerini öne sürdü. Olayın aydınlatılıp, suçluların bulunmasını isteyen Aydın, Bilinmeyen kişiler tarafından iş makinelerimiz kurşunlandı. Bu hattı yapmadan önce Gökçeköy'ün işini yaptık, sonra buraya geldik. Buradaki su ikisine de ortak olarak gidecek. Su da, yol da, köy de onların dedi.

'MAKİNELERİMİZİ TALAN ETTİLER'

Bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete ait taş ocağının da geçmişte benzer bir saldırıya uğradığını anlatan Aydın, Bunlar aynı olayı bir taş ocağında yapmış. Orada çalışan arkadaşların makinelerini yakmış, konkasörüne zarar vermişler. Bu bizim için ilk değil, 4 sene önce de aynısı yaşandı. Aykut ve Gökçeler mahallesi arazinin kendilerine ait olduğunu söylüyor ama bu kendi aralarındaki problem. Biz işimizi yapıyoruz, köyü alıp gidecek halimiz yok. Makinelerimizi talan ettiler. Belki de 100 bin liradan fazla zararımız oldu. İşin bitmesine de 1 ay kalmıştı. Jandarma ve güvenlik güçleriyle istişare halindeyiz. Umarız failler bulunur diye konuştu.

'MAKİNELERİ YAKARIZ ' TEHDİDİ

Şantiyede çalışan Osman Furuncu, geçen yaz aylarında tanımadığı bazı kişilerce 'Burada çalışmayın yoksa bu makineleri yakarız' diyerek tehdit edildiklerini öne sürdü. Tehdit olayından sonra şirketin gerekli izinleri alıp çalışmalara devam ettiğini söyleyen Furuncu, çalışmalara başladıkları gün, gece vakti iş makineleri ve kamyonların kurşunladığını söyledi. Şantiyede ustabaşı olarak çalışan Osman Aydın da, saldırıda iş makineleri, kamyon, kaynak makinenin kurşunlanıp çalındığını anlatarak, Ekibimde eski şantiye şefimi de 8-10 kişilik bir grup tehdit etmişti. Burada çalışmamasını, çalışırsa bize zarar vereceklerini söylemişlerdi ama biz bunu çok ciddiye almadık ifadelerinde bulundu.

TRABZON Su isale hattı şantiyesine silahlı saldırı zanlıları aranıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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