Trabzon Merkezi Sınavda Birinci Oldu

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, 2018 Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı sonuçlarına göre Trabzon'un Türkiye birincisi olduğunu bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "LGS" olarak adlandırılan Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'nın 2018 sonuçları değerlendirmesine göre, Trabzon'un hem genel puan sıralamasında Türkiye birincisi olduğunu kaydetti.

Trabzon'un, sınavda ders bazında yapılan değerlendirmede de Türkçe, matematik, fen bilimleri dallarında Türkiye birincisi olduğunu aktaran Aktaş, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Türkiye ikincisi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil alanlarında ise Türkiye üçüncüsü olunduğunu belirtti.

Aktaş, elde edilen bu başarının istikrarlı ve azimli yürümenin ve ekip çalışması yapmanın neticesini olduğunu dile getirerek, "Trabzon'a yakışır bir sonuç. Bundan sonra bu derecenin, bu başarının korunması için aynı şekilde gayret edeceğiz ve aynı disiplinle çalışacağız. Bu vesile ile Trabzon eğitimine katkı sunan tüm okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA