TRABZON Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler
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TRABZON Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler

Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektilerTRABZON'da, 26 sağlık çalışanı, koronavirüsten ölen meslektaşları için 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' ve 'Gemim gidiyor baştan' türkülerini seslendirdi, klip çekti.

23.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:34

Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler

TRABZON'da, 26 sağlık çalışanı, koronavirüsten ölen meslektaşları için 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' ve 'Gemim gidiyor baştan' türkülerini seslendirdi, klip çekti. Klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon'da farklı kurumlarda ve branşlarda görev yapan 26 sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybeden meslektaşları için 'Ne ağlarsın benim zülfü siyahım' ve 'Gemim gidiyor baştan' türkülerini seslendirdi, kamera karşısına geçerek klip çekti. Klip paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'ŞEHİT OLAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN'

Projenin yürütücülerinden doktor Gonca Hanedan Uslu, salgının başladığı aydan itibaren hekimlerin çok yoğun çalıştığını belirterek "Müziğe gönül vermiş arkadaşlara ulaştım. Onlar da canı gönülden severek katıldılar. Şehit olan sağlık çalışanlarına hediye etmek adına ve bu süreçte bizler de bir nefes alalım diye böyle bir proje ortaya koyduk" dedi.

Türkülere sesiyle eşlik eden doktor Fatma Çavuşoğlu da, zorlu geçen pandemi sürecinde mesleklerini büyük fedakarlıklarla yaptıklarını söyleyerek "Videoyu izlerken çok duygulandım. İnsanlara da moral olsun istiyorum. Bize çok güzel bir moral oldu. Sarılıp öpüşemiyoruz ama bu video bizi kenetledi. Gönülden yapılan bir işti. İnşallah herkes beğenmiştir" diye konuştu.

Pandemi sürecinde çok yıprandıkları belirten Çavuşoğlu, "Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ben de aynı şeyleri hissettim. Evden her ayrıldığımda çocuğuma sarılıp iş yerime geliyorum. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Lütfen birazcık saygı ve sevgi gösterin bize" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Klip görüntüsü

Doktorlarla röp.

Haber-Kamera: Selay SAYKAL - TRABZON-DHA

TRABZON Koronavirüsten ölen meslektaşları için türkü söyleyip, klip çektiler

Kaynak: DHA

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