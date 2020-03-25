Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi dezenfektan üretimine başladı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan üretimine başladı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfektan üretimine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ Genel Müdürlüğünün, Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nde dezenfektan üretimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle hijyenin daha da önem kazanması üzerine TİSKİ'nin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, üretilen dezenfektanların, ilerleyen süreçte belediye otobüsleri, camiler, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin temizliğinde, kurum içi tüm temizlik faaliyetlerinde kullanılabileceği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİSKİ Tesisler Dairesi Başkanı Kutluhan Gültekin de 3 günde 1000 litre dezenfektan ürettiklerini belirterek, ihtiyaç halinde günlük 2 bin litreye kadar üretebilecek sistemi kurduklarını vurguladı.

TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş da üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA