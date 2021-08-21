Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3)
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Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3)

Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAVALİMANI 3 SAAT SONRA UÇUŞA AÇILDITrabzon Havalimanı'nın pistinde oluşan çatlaklık nedeniyle ekiplerin başlattığı çalışma gece saatlerinde tamamlandı.

HAVALİMANI 3 SAAT SONRA UÇUŞA AÇILDI

Trabzon Havalimanı'nın pistinde oluşan çatlaklık nedeniyle ekiplerin başlattığı çalışma gece saatlerinde tamamlandı. Pist üzerindeki çalışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan havalimanı, 3 saatlik aksamanın ardından tekrar uçuşlara açıldı. Pist üzerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle havalimanının tedbir amaçlı uçuşa kapatılması üzerine hava trafiği Ordu-Giresun Havalimanı üzerinden sağlanmıştı. Trabzon'a gelen ve giden yolcular otobüslerler Ordu-Giresun havalimanına taşınarak soruna çözüm bulunmaya çalışılmış, onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla 3 saatin ardından Trabzon Havalimanı'nda hava trafiği tekrar normale döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3) - Haberler
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