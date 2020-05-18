TRABZON Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
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TRABZON Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü

Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldüTRABZON'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.

TRABZON Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
18.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:49

Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Hasan K.'nin cipiyle geri manevra yaparken çarptığı kızı Sare K. (2) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K., 61 BA 600 plakalı ciple geri manevra yaptığı sırada, fark etmediği kızı Sare K.'ye çarptı. Aracın altında kalan minik kız, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesini ardından ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sare K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm haberi üzerine ailesi, gözyaşlarına boğuldu.

BABANIN EN ZOR ANI

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde babası Hasan K.'nın geri manevra yaptığı ciple çarpması sonucu yaşamını yitiren kızı Sare K. için cenaze namazı kılındı. Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazında acılı baba Hasan K., gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından babasının tabutuna omur verdiği küçük kızın cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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