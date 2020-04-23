TRABZON Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim olduDOĞU Karadeniz Bölgesi'nde bahar ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri kara teslim oldu

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde bahar ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Ziğana Dağı'nda gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bahar ayında yağan karla birlikte Karadeniz'i Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Ziğana Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

Mersin'den gelen TIR şoförü Zafer İpek, Zigana Dağı güzergahında bahar ayında karla karşılaştıklarını belirterek, "Devamlı yollardayız. Bazen bu görüntülerle karşılaşabiliyoruz" dedi. Gaziantep'ten gelen TIR şoförü Yasin Bozdağ ise, "Güzel bir manzara. Karlara alışığız ama Zigana Dağı'na ilk defa geldiğim için güzel bir görüntü ile karşılaştım" diye konuştu.

Kaynak: DHA