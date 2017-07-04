Trabzon'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon) – TRABZON'un Yomra ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ile Sevgi Gürsoy hayatını kaybetti 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.



Kaza saat 18: 30 sıralarında ilçenin Yalıncak Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi önünde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 61 BA 626, 61 AL 083, 61 LJ 707 ve 16 EGR 61 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve İtfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre Nihal Bülbüloğlu ile aynı otomobilde bulunan akrabalar Zekiye Gürsoy ile Sevgi Gürsoy hayatını kaybetti. 4 otomobilin karıştığı feci kazada Yunus Emre Memişoğlu, Ayşe Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ile Berk Hacıhamzaoğlu da yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanelerine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Emre, Ayşe ile Asiye Memişoğlu'nun sağlık durumlarının ciddi olduğunu öğrenildi.



Kaza nedeniyle yolda her iki yönde de kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.