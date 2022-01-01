Trabzon'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2022 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü doğum servisinde saat 00.05'te dünyaya geldi.

Fatma ve Cengiz Kuzur çiftinin üçüncü çocukları olarak 3 kilo 420 gram ağırlığında doğan bebeğe Yaşar ismi verildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastaneye gelerek anne ve bebeğin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Çifti tebrik ederek yeni yıllarını kutlayan Usta, "Vatana, millete ve aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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