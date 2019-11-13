Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

13.11.2019 08:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:30

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalardaki kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkım çalışmaları sürerken, Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkım ekipleri ile yayla sakinleri arasında gerginlik yaşandı.



Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı. Kendilerine bir yıkım tebligatı gelmesinin ardından evlerini boşaltacaklarını belirten yayla sakinlerinin tepkisi nedeniyle yıkım gerçekleşemezken, gergin bekleyişi sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA