Trabzon'da yağış nedeniyle yolda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yolda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yolda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yağış nedeniyle Yeniay Mahallesi Baştirmar mevkisindeki yol kapandı.

Bayram ziyareti için mahallede bulunan bazı vatandaşlar, yolun kapalı olduğunu görünce güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda mahsur kalan, çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 21 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle güvenli bir alana aldı.

AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "İş makinesi yolun karşısına geçemeyince ekiplerimizin itfaiye talebi oldu. Büyükşehir belediyesine ait itfaiye aracı yardımıyla mahsur kalan insanlarımızı güvenli bölgeye aldık. Kurtarılan kişilerin bayram ziyareti amacıyla orada oldukları bilgisini aldık." dedi.

Kaynak: AA