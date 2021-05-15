Trabzon'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulüm Trabzon'da yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulüm Trabzon'da yaklaşık 2 bin kişinin katılımı ile protesto edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Cami önünde cuma namazı sonrası toplanan yaklaşık 2 bin kişi ellerindeki 'Müslümanlar birleşin', 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' pankartları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Hürriyet Parkı'ndaki İskenderpaşa Camii'ne kadar yürüdü. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulmü tekbir getirerek, sloganlar eşliğinde protesto eden çok sayıda vatandaş, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Trabzon Kudüs Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen Kudüs'e Aksa yürüyüşünde platform adına konuşan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği Başkanı İbrahim Kara, Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunan yiğitleri selamladıklarını belirterek, "Hepinizin bildiği gibi bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları 104 yıldır işgal atındadır. İşgalci Siyonist İsrail, mübarek Ramazan-ı Şerif'te fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına polis koruması tahsis edip Müslümanları kışkırtmaya ve yıldırmaya çalışmıştır. Bu kışkırtmaya direnen Kudüs halkı, işgalcilere en büyük direnişi göstermiş ve onları geri püskürtmüştür. Kudüs'te bulunan mübarek Mescid-i Aksa'yı canları pahasına savunan yiğitlere buradan bir kere daha selamlarımızı iletiyoruz. İşgal devleti İsrail, bununla beraber Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Müslümanlara ait evleri Yahudilere peşkeş çekerek kenti mahalle mahalle Yahudileştirme çalışmaları yürüterek kendisine ilhak edebileceğini sanmaktadır. Şeyh Cerrah'ta evlerini terk etmeyerek Kudüs'ün Yahudileştirilmesine direnen kardeşlerimize Trabzon'dan bir kere daha selamlarımızı iletiyor, yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. Terör örgütü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trabzon'da İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto için düzenlenen yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütü destek verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı