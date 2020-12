Vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon'da, çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen vatandaşlar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Üniversite öğrencisi Mehmet Akyol, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ve yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" fotoğraflarına oy verdi.

Akyol, yarışma için emeği geçenleri tebrik ederek, içerisinde asker ve polislerin bulunduğu karelerin kendisini etkilediğini söyledi.

Esnaf Onur Keleş ise yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde "Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Keleş, Van'daki çığ felaketinin ardından şehit olan arkadaşının yeleğini alarak gözyaşlarına hakim olamayan asker ile doğuştan bacak ve kolları olmayan Suriyeli Muhammed bebeğin fotoğraflarından etkilendiğini belirtti.

Doktor Reha Türk ise yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Başkale ilçesinde çektiği "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

Haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un, Konya'daki koronavirüs hastalarına bakan bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı anı gösteren fotoğraf karesini seçen Türk, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, "Hepsinin içinde taşıdığı çok güzel mesajlar vardı hem de görsel anlamda güzeldi. İnşallah güzel kararlar vermişimdir. Ben de sonuçları heyecanla bekleyeceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan