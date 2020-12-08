Vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:11

Trabzon'da, çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Trabzon'da, çeşitli meslek gruplarındaki vatandaşlar, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen vatandaşlar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Üniversite öğrencisi Mehmet Akyol, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ve yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde uçurtma etkinliği" fotoğraflarına oy verdi.

Akyol, yarışma için emeği geçenleri tebrik ederek, içerisinde asker ve polislerin bulunduğu karelerin kendisini etkilediğini söyledi.

Esnaf Onur Keleş ise yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", haber kategorisinde "Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Keleş, Van'daki çığ felaketinin ardından şehit olan arkadaşının yeleğini alarak gözyaşlarına hakim olamayan asker ile doğuştan bacak ve kolları olmayan Suriyeli Muhammed bebeğin fotoğraflarından etkilendiğini belirtti.

Doktor Reha Türk ise yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Başkale ilçesinde çektiği "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını oyladı.

Haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un, Konya'daki koronavirüs hastalarına bakan bir sağlık çalışanının uzun süredir yüzünde takılı bulunan koruyucu gözlüğünün buğulandığı anı gösteren fotoğraf karesini seçen Türk, fotoğrafların hepsinin birbirinden kıymetli olduğunu belirterek, "Hepsinin içinde taşıdığı çok güzel mesajlar vardı hem de görsel anlamda güzeldi. İnşallah güzel kararlar vermişimdir. Ben de sonuçları heyecanla bekleyeceğim." dedi.

Vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Vatandaşlar AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

İlgili Haberler

Semazenler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Taştan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Besiciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Besiciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Başak Dizer Pınar Altuğ Pelin Karahan
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:21:18. #1.15#
title