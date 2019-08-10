Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

10.08.2019 13:34

Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde bir kişinin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine, AFAD ekipleri bölgeye gitti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Hamit Demirel (38), ekipler tarafından sedyeyle yola taşındı.

Demirel, burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA