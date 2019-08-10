Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde bir kişinin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine, AFAD ekipleri bölgeye gitti.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen Hamit Demirel (38), ekipler tarafından sedyeyle yola taşındı.
Demirel, burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.