Trabzon'da Turizmin Gelişmesi İçin Yapılan Çalışmalar

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, "Dengesiz fiyat politikasının önüne geçmek için mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm çabamız esnafımızın rekabet ortamı içinde müşterisine en iyi hizmeti vermesi içindir." dedi.

Kara, yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden yoğun turist akınının yaşandığı Trabzon'da, turistlerin ve esnafın mağdur olmaması için ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

Turizmin gelişmesinde ve sürdürülebilir olmasında esnafın büyük rolü olduğuna inandıklarını aktaran Kara, şöyle devam etti:

"Turistlerin kentimizden memnun ayrılması için esnafımıza büyük görev düşüyor. Özellikle fiyat tarifelerinin farklı uygulanmaması için ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Tarifesi olmayan esnafımızı uyarıyoruz. Bu çalışmamızın geri dönüşleri çok iyi oldu. Uyarıda bulunduğumuz esnaflarımızın tamamına yakını tarifelerini aldı. Bugüne kadar 17 ilçemizde 3 bin 527 esnaf ve sanatkarımıza tarife denetimi yaptık. İki aracımız ve 4 personelimiz turizm sezonunun başladığı bugünlerde tarife denetimlerini yine sıkı şekilde uygulamaya başlayacak."

Başkan Kara, uygulamadan esnafın çok memnun olduğunu aktararak, "Dengesiz fiyat politikasının önüne geçmek için mücadele ediyoruz ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm çabamız esnafımızın rekabet ortamı içinde müşterisine en iyi hizmeti vermesi içindir. Ayrıca adrese dayalı olarak esnaf denetimlerimizi de yapıyoruz. Vergisini verenle vermeyen arasındaki haksız rekabetin giderilmesi için kayıt dışı denetimlerimiz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizce ve Arapça tarife uygulaması

Turizmde büyük ivme yakalayan Trabzon'un bu hareketi sürdürülebilir kılması gerektiğini işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarların turizme daha iyi katkı sunması için tüm oda başkanları elini taşın altına koymalıdır. Yapılan denetimlere destek vermeli ve üyelerini de tarife almaları konusunda uyarmalıdır. Biz esnaf ve sanatkarlar olarak ne kadar başarılı olur ve Ahilik geleneklerine ne kadar bağlı kalırsak, 'müşteri velinimettir' kavramını ne kadar öne çıkarırsak, kazanacak olan yine bizler ve Trabzon'umuzdur. Hizmet kalitesini ve turist memnuniyetini ne kadar yükseltirsek turizmden o kadar fazla ve uzun süreli pay alırız. Bu konuda esnaf odalarımızdan olduğu kadar resmi makamlardan da destek bekliyoruz."

Kara ayrıca, turistlere daha iyi hizmet verilmesi için İngilizce ve Arapça tarife uygulaması başlattıklarını da belirterek, "Turistler kendi dillerinde ne aldığını, ne yediğini ve ne kadar para ödeyeceğini bilmeli. Bu nedenle turizmin yoğun olduğu ilçelerden başlayarak İngilizce ve Arapça tarifelere de esnafımızın önem vermesini bekliyoruz. Ayrıca hizmet sektörüne yönelik düzenleyeceğimiz anket çalışması sonucunda eğitim programları oluşturacağız. Mesleki İngilizce ve Arapça, iletişim, pazarlama, turistlere davranış şekli gibi eğitimler vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.