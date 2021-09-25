Trabzon'da tapulu 'kale kondu' kirliliği

TRABZON'da, milattan önce 4'üncü yüzyılda Roma döneminde Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulan ve denizden başlayıp, dağlara kadar uzanan Trabzon Kalesi'nde surlara bitişik yapılaşma, tarihi dokuya zarar veriyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Coşkun Erüz, "Kalede alınıp satılabilen tapulu mülkler, miras olarak belli kişilere kalmış. Kale, baskı ve yükünden dolayı surlarına zarar verme riski olan derme çatma yapılardan arındırılmalı" dedi.

Kentte milattan önce 4'üncü yüzyılda, Roma döneminde Tabakhane ve Zağnos vadileri arasındaki yüksek kaya kitlesi üzerine kurulan Trabzon Kalesi ve surları yapılaşmalara teslim oldu. Ortahisar Mahallesi'nde bulunan kale surlarına bitişik yapılar inşa edildi. Yapılaşma nedeniyle kale surlarında görüntü kirliliği oluştu. İçindeki tapulu mülkler nedeniyle surları tahrip olan kalede artan yapı yoğunluğu da baskı uyguladığı surları tehdit ediyor. Yukarı Hisar, İç Kale, ve Aşağı Hisar olmak üzere üç bölümden oluşan Trabzon Kalesi'nde daha önce yapılan kazı çalışmaları ile bölgede hüküm sürmüş Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı'ya ait yapı ve kalıntılara ulaşılmıştı. Tarihçi ve kent sakinleri yıkılma riski bulunan kalenin yapılardan arındırılarak korunmasını istiyor.

Kale surlarının ciddi tahrip edildiğini belirten kent sakinlerinden Murat Keskin de "Türkiye'nin birçok ilinde bu tür kaleler mevcut. Ama maalesef Trabzon'un birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kalesi korunamadı. Kalenin içerisinde yapılar ve hatta kale surlarına takılmış olan çanak antenler bile var. Biz bu kalenin insanların gezebileceği bir yere dönüştürülmesi ve turizme kazandırılması için yetkililerden ilgi bekliyoruz. İyi bir restorasyon çalışması ile birlikte Trabzon kalesine kavuşacaktır" dedi.