Trabzon'da sahilde maske ve plastik atık temizliği

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyen ve personeli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Karadeniz sahilinde katı atık temizliği yaptı.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi akademisyen ve personeli, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Karadeniz sahilinde katı atık temizliği yaptı. Sağlıklı depolanmayan atıkların akarsu ve rüzgarla taşındığını söyleyen uzmanlar, Covid-19 virüsünden korunmak için kullanılan maskeler ile plastik atıkların çevreyi en fazla kirleten çöpler olduğuna dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ) öncülüğünde Avrupa Birliği (AB) destekli 'Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma' projesi hazırlandı. Karadeniz'i tehdit eden deniz çöpleri ve mikroplastik kirliliği için başlatılan ortak çalışma kapsamında, KTÜ Çamburnu Kampüsü ile Sürmene sahilindeki atıklar toplandı. Karadeniz'e taşınan çöpleri azaltmada farkındalık yaratmak için yapılan etkinlikte katılımcılara, düzenli depolanmayan atıkların doğaya, denizlere ve insan sağlığına verdiği zararlar anlatıldı. KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelin yer aldığı etkinlikte, çevreye en fazla atılan çöplerin Covid-19 virüsünden korunmak için kullanılan maskeler, pet şişe, sigara izmariti ve strafor gibi doğada yok olması yüzyıllar süren atıklar olduğu görüldü.

'MASKELER YENİ VE TEHLİKELİ BİR ATIK GRUBU'

Projenin yürütücülüğünü yapan KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz'in çöpten kurtulması için her bireyin katkı vermesi ve toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi. Çevreye atılan çöplerin denizlere taşındığını ve yüzyıllarca yok olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Erüz, "Toplanan atıklar içerisinde salgından korunmak amacıyla kullanılmış olan yüz maskelerinin çok sayıda olması, maskelerin karalarda ve denizlerde yeni ve tehlikeli bir atık grubu olmaya başladığını göstermesi açısından önemli bir tespitti. Çocuk bezi, maske gibi plastik lif içeren katı atıklar, su kaynakları ve denizler için tahmin edilenden çok daha büyük kirlilik tehdididir ve kaynaklara ulaşmadan karalarda toplanıp bertaraf edilmeleri mutlaka önlem alınması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL