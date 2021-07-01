Trabzon'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak

Trabzon'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'un Araklı ilçesinde 76 bin 500 metrekare alana Polis Moral ve Eğitim Merkezi yapılacak.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 76 bin 500 metrekare alana Polis Moral ve Eğitim Merkezi yapılacak.

Merkezin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AA muhabirine, Karşıyaka Mahallesi'ne bağlı Kumlama mevkisinde arazinin 87 dönümünü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na rehabilitasyon merkezi yapılmak üzere devrettiklerini, diğer 76,5 dönüm alanın ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslimatının yapıldığını söyledi.

Alanda, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Moral ve Eğitim Merkezi yapılacağını aktaran Çebi, yaklaşık 40 milyon liralık proje ihalesinin 28 Haziran'da yapıldığını belirtti.

Çebi, ülke genelindeki emniyet teşkilatı mensuplarının Araklı'ya gelerek merkezde kamp yapabileceğini ifade ederek, "Çok güzel bir yer. Denize uzaklığı kuşbakışı 700 metre civarında. Sağı solu her tarafı yeşillik içerisinde çok güzel bir dinlenme alanı. Devletin himayesinde bulunan bir arazi. İnşallah hayırlısı olur. Bu projemizin Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun himayelerinde gerçekleşiyor." dedi.

Proje kapsamında polis moral ve eğitim merkezi içerisinde hem eğitim merkezleri hem de dinlenmeye yönelik otel şeklinde tesisler olacağını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Gelecek polis arkadaşlarımız eğitimden sonra burada kalacak. Aileleriyle birlikte hem dinlenme tesisi, otel, pansiyon şeklinde hem de okul şeklinde bölümleri olacak. O şekilde çok güzel bir moral ve motivasyon merkezi olacak burası. Türkiye'de ender bulunan tesislerden biri burada olacak inşallah. Projemizi uzun zamandır bekliyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soyla olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Evinde düştü, günler sonra ulaşıldı: 4 gündür açım
Evinde düştü, günler sonra ulaşıldı: 4 gündür açım
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Son dakika haberleri | ESENYURT'TE 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU 8'İNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı
Başkent'te panik! İnşaat çalışması nedeniyle temeli zarar gören 4 bina ve çevresi boşaltıldı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Fatih Terim Diego Costa Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da Polis Moral Eğitim Merkezi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 13:36:28. #1.13#

title