Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, 4 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda, maktul Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, beyanında, sonraki celsede yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, Adli Tıp Kurulu raporunda bahsedildiği gibi tecavüzün söz konusu olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Adli Tıp Kurulu raporuna itirazı olmadığını belirten tutuklu sanık Necati Parmak ise "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Araçla olayın gerçekleştiği yerin 400 metre aşağısında uyuşturucu kullandık, sonra şahısları bırakarak ayrıldım." dedi.

Mahkemeden olay günü çalıştığı durağa ait araç telefon kayıtlarının getirilmesini talep eden Parmak, "Olayla ilgili bir ilgim yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları, beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil, mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporuna itirazlarının bulunmadığını kaydederek, beraatlarını istedi.

Mahkemeye heyeti, sanık avukatlarının, müvekkillerinin duruşmaya mahkemeden katılmaları yönündeki taleplerinin reddine, sanıklara ait sim kart ve cep telefonlarına ait verilerin Trabzon Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Pınar Kaynak'ın cesedi, Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesi eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunmuştu.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Son Dakika Haberleri

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