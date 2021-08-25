Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Saraçlı Küme Evleri mevkiinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine doğru seyreden H.K. idaresindeki 19 BJ 273 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden 54 yaşındaki Faruk Topal idaresindeki 55 TK 606 plakalı motosiklet şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Faruk Topal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.K.'nın yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü, sağlık kontrollerinin ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - TRABZON

Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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