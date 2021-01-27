Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor

TRABZON 'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

- Of

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR