Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor
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Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor

27.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:34
Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor

TRABZON'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

TRABZON'un Of ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile yangın yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.  


- Of
Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor
Trabzon'da orman yangını, alevlere müdahale ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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