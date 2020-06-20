Trabzon'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı Trabzon'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanıTRABZON'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, elleri dezenfekte edilerek alındı.

Trabzon'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

TRABZON'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, elleri dezenfekte edilerek alındı. Okul önlerinde kuyruk oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı.

Trabzon'da, LGS sınavına giren öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerine geldi. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler ve bekleyişe başlayan veliler, sosyal mesafeye uymaları yönünde okullardaki görevlilerce uyarıldı. Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, yaklaşık 200 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için, zemine uyarı bantlarını yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı. Öğrenciler daha sonra, önlem altında sınav salonlarına alındı. Öğrenciler, sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uygun oturdu.

'ONLA KADAR BİZ DE HEYECANLIYIZ'

Öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirtirken, dışarıda bekleyen velilerin ise çocuklarından daha çok heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenci velisi Semra Demir, çocuğunun zor bir süreçte sınava hazırlandığını söyleyerek, "Çocuklarımızla birlikte bizler de heyecanlıyız. Zor bir süreç oldu. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. Başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA