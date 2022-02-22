Trabzon'da lise öğrencileri arasında kısa film yarışması düzenlenecek

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) lise öğrencileri arasında "Bir Damla" konulu kısa film yarışması düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ'nin 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında birçok etkinlik gerçekleştireceği belirtildi.

Etkinliklerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan TİSKİ Genel Müdürlüğünün, liseler arası kısa film yarışması düzenleyeceği kaydedilen açıklamada, "18 ilçede belirlenen 30 okulda ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi, öğrencilerle fidan dikimi, su sempozyumu, kaynağından musluğa suyun serüveninin anlatılacağı arıtma tesisi ziyaretleri gibi pek çok etkinlik düzenleyecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, su kaynaklarının iklim değişikliği, aşırı tüketim, bilinçsiz sulama, enerji ve üretim faaliyetlerindeki yanlış uygulamaların baskısı altında azalırken dünya genelinde milyonlarca insanın su kıtlığı çektiğini aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gerek ülkemiz gerekse de bölgemizde her geçen yıl yağışlar azalmakta, akarsularımız, göllerimiz kurumakta, içilebilir su kaynaklarımız azalmaktadır. Gerekli tedbirleri almadığımız takdirde yakın gelecekte çok ciddi bir su sıkıntısı ile ülke olarak karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bu kapsamda öğrencilerimizin bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazanmaları, tasarruf kavramını içselleştirmeleri amacıyla lise öğrencilerine yönelik ödüllü kısa film yarışması düzenlenmiş olup yarışma teması olarak 'su tasarrufu' belirlenmiştir. Yarışmanın birincisine Iphone 11 64 Gb akıllı cep telefonu, ikincisine Apple Watch Nike Se Gps akıllı saat, üçüncüsüne ise AirPods kulaklık (3. nesil) ödülü verilecek. Gençlerimizin yarışmamıza yoğun katılımlarını bekliyoruz."