Trabzon'da korunan alanları geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti
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Trabzon'da korunan alanları geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

15.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:33
Trabzon'da korunan alanları geçen yıl 1,5 milyonu aşkın kişi ziyaret etti

Trabzon'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını geçen yıl 1 milyon 557 bin 537 kişi ziyaret etti.

Trabzon'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını geçen yıl 1 milyon 557 bin 537 kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki korunan alanlara 2020'de 450 bin 208 araç giriş yaptı.

Önceki yıl 2 milyon 510 bin 700 turistin gezdiği bu alanların ziyaretçi sayısı, 2020'de 1 milyon 557 bin 537 oldu.

Uzungöl Tabiat Parkı, geçen yıl 1 milyon 263 bin 493 kişiyle en çok ziyaretçiyi ağırladı. Burayı 162 bin 274 kişiyle Altındere Vadisi Milli Parkı, 36 bin 628 ziyaretçiyle Sera Gölü Tabiat Parkı izledi.

Tabiat parklarından Sürmene Çamburnu'nu 35 bin 267, Kayabaşı'nı 18 bin 940, Kadıralak'ı 13 bin 154, Çal Camili'yi 11 bin 902, Beşikdağ'ı 7 bin 192, Görnek'i 4 bin 691 kişi gezerken, Sis Dağı da 3 bin 996 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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