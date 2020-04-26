Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören akciğer kanseri olan koronavirüslü bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında hasta yakınları doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı. Kadın doktoru oksijen tüpüyle kovaladı. Doktor Genç, yaşadıklarını Twitter'dan anlatıp yardım istedi.

26.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:21
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde TBMM'den sağlıkta şiddetin önlenmesine dair yasa da Meclis'ten geçti. Ancak bu gelişme bile hekimlere şiddet uygulayanları durduramıyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde meydana gelen olay da bu cinsten. Hastanenin acil bölümünde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Genç, şunları yazdı:

"HASTANIN KALBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN DURDU"

"Bu sabah Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanınkalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.

Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı

"TULUMLARLA GİRDİĞİMİZ SERVİSE GİRDİLER"

Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı.. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu.

Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı

"BEN KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun tuttu... şimdi bu adam dışarıda... #SağlıktaSiddetYasası çıktı diyorlar.. ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni???

Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hasta yakınları doktora saldırdı
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