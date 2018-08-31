Trabzon'da Kamyon Duvara Çarptı: 1 Yaralı
Trabzon'da kamyonun iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Trabzon'da kamyonun iş yerinin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'nde Mustafa Aygün'ün kullandığı 34 US 7538 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin duvarına çarptı.
Kamyon içinde sıkışan Aygün, Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD Trabzon Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Aygün, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.