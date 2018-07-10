Trabzon'da kabinedeki 4 bakanın sevinci yaşanıyor

Bakanların 3'ü Of ve Dernekpazarı ilçelerinin yer aldığı Solaklı Vadisi'nden, birisi ise Trabzon merkeze bağlı Kavala mahallesinden

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sistemindeki ilk kabinesinde 4 Trabzonlu bakana yer verirken, bu durum Trabzon'da ve kabineye 2 bakan veren Of ilçesinde büyük sevince yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yemin etmesiyle birlikte yeni hükümet sisteminin hayata geçtiği Türkiye'de yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevine devam ettiği yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yeni görevi ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Geçtiğimiz kabinede 2 Trabzonlu bakan görev alırken yeni kabinede ise 4 tane Trabzonlu bakan yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan yeni kabine görev alan yeni isimler oldu. Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Mustafa Varank'ın Of-Dernekpazarı ilçeleri arasında yer alan Solaklı Vadisi'nden olması yöre halkı tarafından sevinçle karşılanırken, Mehmet Cahit Turhan'ın baba ocağı Ortahisar ilçesine bağlı Kavala mahallesi de ilk kez bakan çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın memleketi Dernekpazarı ilçesinden Hasan Usta, yeni kabinedeki yer alan bütün bakanların başarılı olduğunu belirterek "Hepsi öncesinden de çok çalışıyorlardı. Hükümetimizden Allah razı olsun" derken, Celal Tak isimli vatandaş ise, 3 tane bakanın Solaklı Vadisi'nden çıkmasının kendilerini çok sevindirdiğini vurguladı. Tak "Sistem inşallah iyi olur diye düşünüyorum. Bu sistemi zaten onaylamıştık. Bizim köyümüz yüzde 90 civarında Erdoğan'a oy verdi" şeklinde konuştu.

Of ilçesinde yaşayan Cevat Tellioğlu da ilçeden bir bakanın çıkmasını beklediklerini söyleyerek, "Yöremizden 3 tane bakanın çıkmasından çok memnun olduk. Bundan sonra Türkiye için hayırlı olan ne ise o olsun" ifadelerini kullandı.

Furkan Şen ise, yeni kabinedeki kararın tam isabet olduğunu vurgulayarak, "Bir nebze ülkeyi Karadeniz'den olan bakanların yönetmesi bizi gururlandırıyor. Özellikle Süleyman Soylu'yu aşırı destekliyoruz. Tayyip Erdoğan zaten reisimiz" dedi.