Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi

Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen, 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.