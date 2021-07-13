Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi
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Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi

Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen, 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.

Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen, 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşları ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.

Usta, 5 bin 242 vatandaşın birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli halkımız şu haliyle 5 bin 242 vatandaşımız 1. dozdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen 2. doz için aşı merkezlerimize müracaat etmemiş görünmektedir. Aşı bireysel değil, toplumsal bir gerekliliktir. Lütfen herkes aşısını bir an önce yaptırsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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Trabzon'da ilk doz aşılarını olan 5 bin 242 kişi, 42 gün geçmesine rağmen 2. doz aşı için müracaat etmedi - Haberler
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