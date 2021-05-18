Trabzon'da hemşireler çevrimiçi konserle moral buldu

Trabzon'da Hemşireler Günü etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak Ekin Uzunlar konseri organize edildi.

Trabzon'da Hemşireler Günü etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak Ekin Uzunlar konseri organize edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, mücadelenin ön saflarında yer alan hemşirelerin ve ebelerin yorgunluğunu bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla Hemşireler Günü'ne özel yörenin değerli sanatçısı Ekin Uzunlar söyleşisi ve mini konseri organize edildiği belirtildi.

Etkinliğin, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve pandemi ile mücadelede büyük yük üstlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevim Atalar, Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Uzm. Dr. Eda Küçüktülü ve yüzündeki maske izleriyle Kovid-19 salgınının simgesi haline gelen ve ulusal basında da yer alan Yoğun Bakım Ünitesi hemşiresi Seher Altuncu ve yaklaşık 100 hemşire ve ebenin katılımıyla çevrimiçi yapıldığı aktarıldı.

Hemşire ve ebelerin istediği şarkıları seslendiren Uzunlar, pandemi sürecinde sağlıkçıların bilhassa da hemşire ve ebelerin değerinin daha fazla anlaşıldığını vurguladı.

Uzunlar, bu süreçte çok yorulan sağlıkçılar için ne yapılsa az kalacağını belirterek, tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Usta, program sonunda Ekin Uzunlar'a "Biz Eskiden Ne İdik" adlı kitap ve "Şifa Eli" fotoğraf yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen fotoğrafı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı