Trabzon'da Feci Kaza: 3 Ölü

Trabzon'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi, 3'ü ağır 8 yaralının tedavisi ise devam ediyor.



Kaza akşam 18: 30 sıralarında Yomra ilçesi Yalıncak Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi önünde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine giden, sürücüleri henüz belirlemeyen 61 BA 626, 61 AL 083, 61 LJ 707 ve 16 EGR 61 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada Nihal Bülbüloğlu, Zekiye Gürsoy ve Sevgi Gürsoy tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci kazada Yunus Emre Memişoğlu, Ayşe Memişoğlu, Asiye Memişoğlu, Yiğit Bülbüloğlu, Nuran Çakır, Handegül Birinci, Murat Ayas ile Berk Hacıhamzaoğlu da yaralandı. 3'ü ağır yaralı 8 kişinin tedavisi ise hastanelerde devam ediyor.



Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



(İHA)