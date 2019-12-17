Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 20 yaralı

17.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:55

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Akçaabat istikametine seyir halinde olan ve sürücüleri belirlenemeyen yabancı plakalı tır, önünde seyir halinde olan yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanarak Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre ulaşıma kapanırken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper olay yerine gelerek bilgi aldı.



Vali Ustaoğlu, Trabzon-Akçaabat arasında yolcu taşıyan minibüse arkadan yabancı plakalı tırın çarptığını belirterek, "Öncelikli olarak geçmiş olsun diyoruz. Trabzon-Akçaabat arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse arkadan Gürcistan uyruklu olduğunu öğrendiğimiz TIR aracının çarpması sonucu maalesef feci bir kaza meydana geldi. Hastaneden bilgileri alıyoruz tahmini 20 civarında yaralımızın olduğunu, üçünün ise ağır olduğu yönünde bilgi aldık. Hastanelere geçerek son durumu da alacağız. Olay yeri inceleme ekibi burada, çalışmalarımızı yapıyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA