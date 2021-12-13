Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi polise telsim oldu - Haberler
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Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi polise telsim oldu

Trabzon'da eşini tabancayla vurarak öldüren kişi polise telsim oldu
AA / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yaşayan M.M. (66), eşi H.M. (62) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M. yanındaki tabancayla eşine ateş açtı.

Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.M, eşini tabancayla vurduğunu söyleyerek teslim oldu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde H.M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından H.M'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Derviş Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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