Trabzon'da denizde balıkçılar tarafından ceset bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin sahil şeridinde avlanan balıkçılar, deniz üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin cesedini denizden çıkardı.

Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.