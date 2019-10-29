29.10.2019 14:25

Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, coşkuyla kutlandı. Folklor öğrenci grubunun sunduğu horon gösterisi, ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar, daha sonra valilik binası önünde sürdü. Buradaki törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başsavcı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Garnizon Komutan vekili Albay Ahmet Burak Yürüten, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Vali Ustaoğlu, kutlamalara katılanları selamlarken, yöresel halk oyunları ve sporcuların gösterileri ise tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi.

Kutlama programları kapsamında düzenlenen geçit töreninde Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, geçit boyunca selamlama yürüyüşü yapan asker ve öğrencileri aralıksız alkışladı. Kutlama töreni, askerler ve öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA