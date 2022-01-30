Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren pankart: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu - Haberler
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Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren pankart: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açılan bir pankart, alanın arkasını kapatması nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı sinirlendirdi. Cumhurbaşkanı, "Arkayı göremiyorum" diyerek pankartın hemen kaldırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada açılan büyük pankart ise alanın arka tarafını kapattı.

PANKARTIN KAPATILMAMASINA SİNİRLENDİ

Erdoğan, pankartın kapatılmamasına sinirlenerek, "Bir dakika, ben arkayı göremiyorum. O pankartı kaldıralım ki ben arkayı göreyim, onlar da beni görsün" dedi.

SÖZLERİN ARDINDAN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duyan alandakiler, hemen pankartın olduğu bölgeye giderek, pankartı kaldırdı. Pankartın kaldırıldığını gören Cumhurbaşkanı ise konuşmasına devam etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon, Politika, Güncel, Haber

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