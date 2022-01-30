Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren pankart: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açılan bir pankart, alanın arkasını kapatması nedeniyle Cumhurbaşkanı'nı sinirlendirdi. Cumhurbaşkanı, "Arkayı göremiyorum" diyerek pankartın hemen kaldırılmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da "Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasına başladığı sırada açılan büyük pankart ise alanın arka tarafını kapattı.
PANKARTIN KAPATILMAMASINA SİNİRLENDİ
Erdoğan, pankartın kapatılmamasına sinirlenerek, "Bir dakika, ben arkayı göremiyorum. O pankartı kaldıralım ki ben arkayı göreyim, onlar da beni görsün" dedi.
SÖZLERİN ARDINDAN KALDIRILDI
Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerini duyan alandakiler, hemen pankartın olduğu bölgeye giderek, pankartı kaldırdı. Pankartın kaldırıldığını gören Cumhurbaşkanı ise konuşmasına devam etti.