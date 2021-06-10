Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı

Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Kültür Sanat

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ve kültür sanat kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme ve kültür sanat kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Ortahisar Belediye binası önünde organize edilen serginin açılışına, Vali İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, usta öğreticiler, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Akçaabat folklor ekibinin gösterisi ile başlayan etkinliğe katılanlar, kaligrafi, minyatür, ev tekstil ürünleri, hasır örücülüğü, takı yapımı ve tasarımı, tezhip, resim ve fotoğraf kurslarına katılanların çalışmalarının yer aldığı alanları, stantları ziyaret ettiler.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'un tarihi ve kültürel değerlerinin sanat eserlerine yansıtıldığı anlamlı etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı Genç ise yeni tip koronavirüs salgınına rağmen korunma tedbirlerine riayet edilerek açılan meslek edindirme ve kültür sanat kursları sayesinde katılımcıların el becerilerinin daha nitelikli hale getirildiğini belirtti.

Çeşitli kurumlarla iş birliği içinde yıl içerisinde bine yakın kursiyerin katılımıyla eğitim ve sanat faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Genç, 15'e yakın kursla birlikte sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kursiyer, öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür plaketi verdi.

Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı
Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı
Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı
Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon'da çeşitli kursların sona ermesi dolayısıyla yıl sonu sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 14:15:21. #1.14#

title