Trabzon'da Çay Yüklü Tır Devrildi

Trabzon'da kuru çay yüklü tır devrildi.

Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu mevkisinde Ayhan Öztürk'ün kullandığı 52 AAB 116 plakalı kuru çay yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Öztürk, hafif şekilde yaralandı.

Tırın devrilmesi sonucu çay çuvalları da yola savruldu. Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve çuvalların da toplanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA