TRABZON'DA BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYOR
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TRABZON'DA BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYOR

TRABZON'DA BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

2021-2022 yılı av sezonu Trabzon'da düzenlenen törenle açıldı.

2021-2022 yılı av sezonu Trabzon'da düzenlenen törenle açıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Balıkçı esnafımızın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Trabzon'da 2021-2022 av sezonu açılış töreni, Çarşıbaşı ilçesindeki 'Yoroz Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Açılış törenine; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Aydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, STK temsilcileri ve balıkçı esnafı katıldı.

ZORLUOĞLU TRABZONLU ŞEHİDİ ANDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmanın başında bugün Trabzon'da ebediyete uğurlanan şehit İsmail Şebelek'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Başkan Zorluoğlu, "Çarşıbaşı İskefiye Limanı'ndan şehitler ölmez vatan bölünmez diye haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BALIKÇILIKTA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI

Balıkçı esnafının hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmelerini dileyen Başkan Zorluoğlu, "Trabzon birçok alanda lider bir şehir. Bir kadim kültür şehri. Çok önemli bir turizm şehri. Aynı zamanda tarımda da çok iddialı bir şehir. Fındık gibi çay gibi çok önemli ürünleri var. Şimdi buna balığı da eklemenin vakti geldi diye düşünüyorum. Son yıllarda büyük gayretlerle hem deniz balıkçılığı hem de kafes balıkçılığı anlamında çok önemli mesafeler katedildi. Hükümetlerimizin bu alanda çok önemli destekleri, yatırımları oldu. Trabzon bu manada altyapısını büyük oranda tamamlamış şehir haline geldi. Tarım Bakanlığımızın burada 'gen bankası' dahil balıkçılığın desteklenmesi anlamında çok önemli yatırımları var. Elbette yerel yönetimler olarak bizler de Çarşıbaşı Belediyemizle bu sektörün desteklenmesi ve daha da büyüyerek Türkiye'de liderlik yapacak noktaya taşınması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

YENİ SEZON HAYIRLI OLSUN

Trabzonspor'un güzel bir başlangıç yaptığını da belirten Başkan Zorluoğlu, "Trabzonspor 3'te 3 yaptı. Çok başarılı gidiyoruz. İnşallah, sezonun sonunu lider olarak tamamlayacağız. Buna paralel olarak balıkçılıkta da çok iyi bir sezon olmasını arzu ediyoruz. Geçen yıllara göre çok daha bereketli çok daha bol kazanç sağlayabileceğimiz, hem balıkçı esnafımızın hem de emekçi kardeşlerimizin kazanacağı ve halkımızın bol balık tüketebileceği bir sezon olmasını temenni ediyorum. Bu manada yarın sabahtan itibaren teknelerimiz denize açılacak, bolluk bereketlilik sezonu başlamış olacak. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TARİH : 31. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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