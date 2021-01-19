Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu
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Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu

19.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:57
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu

Trabzon'da belediyenin altyapı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntı bulundu. Çalışmaların durdurulduğu alanda, arkeologlarca inceleme çalışması başlatıldı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Caddesi'nde süren altyapı çalışmaları sırasında, bazı kalıntılara rastlanıldı.

ROMA DÖNEMİNE AİT KEMERLİ KUBBE BULUNDU

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kemerli kubbe şeklinde kalıntının ortaya çıkması üzerine ekipler, çalışmalarını durdurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri ve arkeologlarca alanda inceleme çalışması başlatıldı.

Alt yapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu

"SU YAPISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Alanda inceleme yapan Trabzon Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Mukaddes Ataman, "Burada bir buluntu ortaya çıkınca gelip baktık. Kubbeyi oluşturan kemerin formu sivri kemer. Bu sivri kemer için şimdilik net bir söylemek doğru olmaz. Arkeologlar bunu inceleyecektir. Kireç tozu harçlı bir malzeme harcında da mermer tozu var. Biz bunu hamam yapılarında su yalıtımı için görüyoruz eski yapılarda. Bu da onun bir su yapısı olduğunu düşündürüyor" dedi.

Alt yapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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