Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında Yaylacık Mahallesindeki bir kaldırımda bulunan ağaca yıldırım isabet etti.

Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş