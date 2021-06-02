Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, bir ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında Yaylacık Mahallesindeki bir kaldırımda bulunan ağaca yıldırım isabet etti.

Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, ağacın gövdesi zarar gördü.

Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

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Ağaca yıldırım isabet etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi - Haberler
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