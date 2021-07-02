Trabzon ve Gümüşhane'de okullarda öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Trabzon ve Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Trabzon ve Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeliyle gören öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Trabzon'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 137 bin 520 öğrenci karne aldı.

Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar ilçesindeki Yeşiltepe İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Ustaoğlu, bazı çocuklara karnelerini de dağıttı.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, çocukların, geleceğinin teminatı olduğunu, bu nedenle onların en güzel şekilde yetişmelerinin, en temel görevleri olduğunu söyledi.

Öğrencilere de seslenen Ustaoğlu, "Notlarınız zayıf olabilir ama önemli olan aynı heyecanla ve aynı inançla çalışmaya devam etmektir. Bu şekilde çalıştıktan sonra aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Kendinize güvenin ve hayal kurun. Tatil sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Gümüşhane'de 19 bin 243 öğrenci karne aldı

Gümüşhane'de 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 19 bin 243 öğrenci karne aldı.

Kent merkezindeki Şehit Murat Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karneleri Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından takdim edildi.

Salgın tedbirlerine özen gösterilen karne töreninde Vali Taşbilek öğrencilere yaz tatilini keyifli geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bazı velilerin de çocuklarının karne heyecanını paylaştıkları görüldü.

Törenin ardından öğrenciler ve öğretmenler katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara