Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Vakfıkebir'de incelemelerde bulundu Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Vakfıkebir ilçesinde incelemelerde bulunan Zorluoğlu, ilk olarak Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'yı makamında ziyaret etti.

İlçede yapılması planlanan proje ve yatırımlar hakkında bilgi alan Zorluoğlu, Balta'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye ziyaretinin ardından Zorluoğlu ve beraberindekiler, ilçede yapılması planlanan proje alanlarında incelemelerde bulundu.

Hürriyet Mahallesi'ndeki mezarlık alanını inceleyen Zorluoğlu, daha sonra Hacıköy Mahallesi'ndeki eski okul bölgesinde yapılması düşünülen gasilhane ile sahil dolgu alanında hayata geçirilecek araç muayene istasyonu ve pazar yeri alanlarını da gezdi.

İlçede bulunan süt fabrikasını da ziyaret eden Zorluoğlu, Trabzon ekonomisine katkıları ve sağladıkları istihdam nedeniyle fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Zorluoğlu'na, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Gün, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Mazlum ve daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA