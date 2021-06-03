Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya...
TR / Bilkent Universitesi - TRIN Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya Karaca, 11. 00 8 Haziran (TR) Sizleri İngilizce Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünün duzenleyecegi konferanslara davet ediyoruz.
TR/ Bilkent Universitesi - TRIN Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya Karaca, 11. 00 8 Haziran (TR)
Sizleri İngilizce Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünün duzenleyecegi konferanslara davet ediyoruz. Konferans dili Türkçe'dir.
Topic: TRIN Konferans - Dr. Asena Kaya Karaca "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı"
Time: Jun 8, 2021 11: 00 AM - 01: 00 PM
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Kaynak: Habermetre