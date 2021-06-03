Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya...
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Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya...

Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: 'Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı', Dr. Asena Kaya...
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TR / Bilkent Universitesi - TRIN Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya Karaca, 11. 00 8 Haziran (TR) Sizleri İngilizce Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünün duzenleyecegi konferanslara davet ediyoruz.

TR/ Bilkent Universitesi - TRIN Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya Karaca, 11. 00 8 Haziran (TR)

Sizleri İngilizce Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümünün duzenleyecegi konferanslara davet ediyoruz. Konferans dili Türkçe'dir.

Topic: TRIN Konferans - Dr. Asena Kaya Karaca "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı"

Time: Jun 8, 2021 11: 00 AM - 01: 00 PM

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Kaynak: Habermetre

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Tr / Bilkent Universitesi - Trın Semineri: "Kültürlerin Çevirisi: Çevirinin Değişen Tanımları Dahilinde Bir Çevirmen Olarak Sanatçı", Dr. Asena Kaya... - Haberler
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