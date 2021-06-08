Tr / Bilkent Universitesi - Dr. Serkan Belkaya'ya Araştırma Ödülü
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Tr / Bilkent Universitesi - Dr. Serkan Belkaya'ya Araştırma Ödülü

Tr / Bilkent Universitesi - Dr. Serkan Belkaya'ya Araştırma Ödülü
Habermetre - Haberler | Toplum

TR / Bilkent Universitesi - Dr. Serkan Belkaya'ya Araştırma Ödülü Türk İmmünoloji Derneği tarafından Primer immün yetersizlik alanındaki araştırmalarda üstün başarı gösteren 45 yaş altı bilim insanlarına "Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları Ödülü" verilmektedir.

TR/ Bilkent Universitesi - Dr. Serkan Belkaya'ya Araştırma Ödülü

Türk İmmünoloji Derneği tarafından Primer immün yetersizlik alanındaki araştırmalarda üstün başarı gösteren 45 yaş altı bilim insanlarına "Primer İmmün Yetersizlik Araştırmaları Ödülü" verilmektedir. 2021 yılında Prof. Dr. Işıl Berat Barlan onuruna verilen bu ödüle, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Dr. Serkan Belkaya layık görülmüştür.

Kaynak: Habermetre

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