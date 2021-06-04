TPAO nedir? TPAO açılımı nedir?
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TPAO nedir? TPAO açılımı nedir?

TPAO nedir? TPAO açılımı nedir?
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Petrol ile ilgili konulara sık sık gündeme gelen TPAO, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, TPAO nedir? TPAO açılımı nedir? İşte, TPAO hakkında merak edilenler ve cevapları…

Sosyal medyada ve haberlerde sık sık duyulan TPAO ifadesi vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, TPAO nedir? TPAO açılımı nedir?

TPAO NEDİR?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1954 tarihinde, kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kuruldu.

1983 yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık gibi sektörün pek çok alanında faaliyetlerde bulunurken; 1983 yılında yapılan yasal düzenlemeler sonunda, günümüzde sadece hidrokarbon arama ve üretim projeleri yürüten petrol şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Petrol sektörünün pek çok "ilk"lerini gerçekleştiren TPAO, yarım asrı aşan sürede PETKİM, TÜPRAŞ, PETROL OFİSİ gibi 17 büyük kuruluşu birer ilk olarak ülkemiz ekonomisine kazandırdı.

2019 yılında günlük 684 bin ton ham petrol ve45,7 Milyar sm³ doğal gaz tüketen ülkemizin, ham petrol tüketiminin %91,2'si, doğal gaz tüketiminin ise %98,9'u ithalatla karşılanmaktadır. TPAO olarak, tüketilen enerji içerisinde büyük bir paya sahip olan petrol ve doğal gazı, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan karşılayabilmek temel amaçlarımızdan biridir.

Kayıtlı Sermayesi 5,2 Milyar TL olan TPAO, Türkiye'nin yegane milli petrol şirketi olarak, yaklaşık 3700 kişi istihdam etmektedir. Genel merkezi Ankara'dadır.

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